沈嶸(右三)通靈圓寂的星雲大師。(新北市家扶中心提供)

命理師沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，目前捐款已累計達410萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。星雲大師於本月5日圓寂，燒出了無數的舍利子，表示生前弘揚佛法修行殊勝，儘管舍利子的成因有許多人議論紛紛，但是在佛教界能夠燒出舍利子，代表此人為得道高僧，沈嶸非常敬佩星雲大師對於佛教界的貢獻。

沈嶸通靈後表示星雲大師具有大智慧與慈悲心，發願重回人間弘法，雖然目前星雲大師以中陰身型態停留在地球，但身邊擁有許多天界護法護持，將來會依照星雲大師的心願再度投生台灣高雄，下一世將不會如同此世建立像佛光山一樣的大道場，而是會帶領小眾團體修行佛法渡化眾生，在地球持續將佛法發揚光大。

本月，沈嶸捐贈「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所、簡稱：新北市家扶中心」，資助「無窮世代」弱勢兒少獎助學金，並加碼贈送「魔法洗衣精100瓶」、「正能量書籍100本」，幫助孩子順利就學，也鼓勵持續精進學習，總物資捐贈累計15635份，公益腳步持續擴大推進中。

弱勢家庭收入微薄，負擔基本的生活開銷 (如房租、水電費、生活費等) 已相當辛苦，近年又因疫情及物價上漲等因素讓家庭的經濟壓力更加沉重，讓他們的支出更加緊縮，長期影響下首當其衝的是弱勢兒少生活與學習！沈嶸老師表示教育是孩子脫貧的重要管道，扶幼實務中我們看見弱勢孩子們喜歡學習，更珍惜有限的資源努力地學習，有力量地朝向自己的未來前進，呼籲各界能持續關注與幫助弱勢兒少的學習需求！鼓勵社會大眾善用善用家扶中心「數位捐款」的平台支持家扶穩定推動扶幼服務，助貧從日常生活的小事做起，隨手傳遞愛心。