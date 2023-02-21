新北市新店中正、三峽隆恩埔社宅長年來提供地方原住民承租，因為租金較一般社宅價格低廉，每月最低僅1300餘元，因此至今有248戶候租戶，新北市原民局為落實居住正義，針對社宅6年租期期滿的37戶，要求其在2月28日撤離，預計3月可以配住37戶。

台北縣政府1988年推動新店溪畔「萊因」計畫，推動拆遷溪園路部落、溪洲部落、小碧潭部落等河岸處違建原住民，中央及地方政府也出資購買中正國宅土地，安置溪流河畔阿美族人，而鶯歌部落及北二高部落等原住民族，原民局當年也安排入住隆恩埔國宅，現有約200餘戶住2處國宅內。

由於新店中正、三峽隆恩埔社宅租金僅落在1300餘元至4600餘元，相較於一般社宅周邊房價8折租金而言，便宜許多，目前新店中正社宅候租戶有68戶、三峽隆恩埔社宅有180戶，有人最久等待長達8年以上的時間，市府為了社會福利政策公平性，依規定請租約期滿的租戶退租。

原民局指出，新北原住民族社會住宅可出租對象，包含：河海濱聚落拆遷戶、低收入戶、中低收入戶、一般戶等對象，依照「新北市政府原住民住宅出租管理要點」規定，原住民住宅租賃契約期限最長為2年，租賃及續租期限合計不得超過6年，也就是承租戶租約滿6年須搬離社宅。

原民局表示，針對經濟弱勢或特殊個案的租約到期戶，將派社工員逐戶訪視，去年6月、7月也邀集專家、學者，召開特殊個案評估會議，給予專案延長2年的續租資格，原民局也提供雙管齊下的駐點服務，每周三晚間派駐同仁在三峽隆恩埔社宅提供民眾諮詢服務，每周一至五晚間也由物業管理公司社工員駐點服務。

另外，新店中正社宅則由原民局社工員親自訪視，主共提供租期屆滿戶社會住宅、包租代管、租屋補貼申請等資訊，協助媒合就業和民間資源，銜接租期屆滿戶搬遷後的住所。