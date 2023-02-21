這次資訊揭露，增加「處置原因」及「公開資訊觀測站」資訊超連結，除了提供該處置有價證券公布處置日期近一個月「公布注意交易資訊」數據標準資料，在公開資訊觀測站提供該處置有價證券財務業務與重大訊息精華版資訊。

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