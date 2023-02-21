這次資訊揭露，增加「處置原因」及「公開資訊觀測站」資訊超連結，除了提供該處置有價證券公布處置日期近一個月「公布注意交易資訊」數據標準資料，在公開資訊觀測站提供該處置有價證券財務業務與重大訊息精華版資訊。
《證交所》3/1起提供處置股票原因、財務業務資訊等超連結
台灣證券交易所為加強官網公布處置有價證券資訊揭露，自3月1日起，對於依規定施以處置措施有價證券，將於交易所官網的首頁/市場公告/公布處置有價證券訊息中增加備註一欄，可超連結提供該處置有價證券相關資訊，以利投資人投資之參考。
台灣證券交易所為加強官網公布處置有價證券資訊揭露，自3月1日起，對於依規定施以處置措施有價證券，將於交易所官網的首頁/市場公告/公布處置有價證券訊息中增加備註一欄，可超連結提供該處置有價證券相關資訊，以利投資人投資之參考。
這次資訊揭露，增加「處置原因」及「公開資訊觀測站」資訊超連結，除了提供該處置有價證券公布處置日期近一個月「公布注意交易資訊」數據標準資料，在公開資訊觀測站提供該處置有價證券財務業務與重大訊息精華版資訊。
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