台灣證券交易所為加強官網公布處置有價證券資訊揭露，自3月1日起，對於依規定施以處置措施有價證券，將於交易所官網的首頁/市場公告/公布處置有價證券訊息中增加備註一欄，可超連結提供該處置有價證券相關資訊，以利投資人投資之參考。