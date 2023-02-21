宸曜是一家致力於發展邊緣計算平台之工業電腦製造商，同時也是GPU邊緣運算智能工業電腦先行者，經營模式以自主品牌及技術研發，行銷全球超過五十國。該公司將於2023年2月23日從興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，此舉將使得宸曜不再僅限「合格投資人」買賣，一般自然人也可進行交易。交易方式、漲跌幅度和交易時間等都與一般興櫃公司相同。

宸曜科技於2022年10月19日登錄興櫃戰略新板。儘管去年工業電腦產業受到缺料影響，但宸曜在協調產銷下，仍繳出優異成績單。2022全年自結合併營收達12.8億元，創下歷史新高，年成長31%，2016年至2022年營收複合成長率達到26%，法人預估，尚未公布的去年EPS可望創下歷史新高。宸曜旗下產品以強固型無風扇寬溫工業電腦為最大宗，其次為AI邊緣運算工業電腦和垂直市場應用電腦，這三大類產品之毛利率皆穩定維持在40%以上。

宸曜2022年度產品別營收，強固型無風扇寬溫工業電腦占40%、AI邊緣運算電腦占19%、垂直市場應用電腦占17%、I/O卡、週邊產品及其他24%。

宸曜營收分布版圖均衡發展，以美洲區域之營收占比最高，主要應用於AI自動化和半導體檢測設備。歐洲區域占比次高，歐洲、亞洲占比為29%、22%，歐洲主要應用領域為自動化設備和工業車輛AI應用。大陸地區占比達19%。

宸曜成立於2010年，致力於創新和整合全方位應用導向功能，以「Neousys」自有品牌在全球市場行銷。公司總部設在新北市，並在美國芝加哥以及大陸上海和北京設有據點，銷售全球超過五十國。宸曜產品的應用範疇包括自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU智能運算、機器學習、自動駕駛、監控和視覺分析等工業電腦的指標解決方案。宸曜科技也與Intel、NVIDIA等知名晶片廠成為合作夥伴，緊密跟進最新運算處理器世代與全球潮流關鍵應用，持續產品創新與強化拓展全球布局。

宸曜定位為全球邊緣運算智能工業電腦的先行者，根據GPU及CPU世代更替迅速推出產品，以滿足高效能的需求；公司針對不同應用的需求，推出車載電腦、機器視覺、IP67防水電腦等全系列選擇。