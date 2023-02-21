資深女星凌波當年憑著黃梅調電影《梁山伯與祝英台》轟動全台灣，還掀起一陣「凌波旋風」，反串出演男主角的她，還讓金馬獎主辦單位替她創了空前絕後的「最佳演員特別獎」，十分不簡單。凌波80年代淡出螢光幕又移民加拿大，近日被爆料今年過年特地回台灣，還到香港探望好友，83歲的她挺過乳癌後狀態越來越好。

香港資深媒體人汪曼玲19日在社群分享與凌波、金漢聚會的照片，透露與他們夫妻倆已經3年多沒見面，她記得凌波跟金漢表示，「搭長途飛機太辛苦，不會回港」；而今年得到消息凌波與金漢回台灣過年，過完年又先來香港看看朋友們，能與認識半世紀的好友再相見非常高興。

畫面中凌波與金漢看起來都精氣神飽滿，兩人完全不像是年過8旬的模樣，而凌波過去曾罹患乳癌，在手術後復原良好，如今狀態更是不輸給2005年舉辦「梁祝」音樂劇及巡迴演唱會時期的她，保養功力了得。

先前金鐘獎陳亞蘭奪下最佳男主角獎掀起轟動，但她並非第一個，凌波當年女扮男裝演出電影《梁山伯與祝英台》的梁山伯，最後讓金馬獎主辦單位頭痛，經過再三討論，才決定頒給她空前絕後的「最佳演員特別獎」，比照影帝和影后的獎金，而封后的則是與她演對手戲的「祝英台」樂蒂。