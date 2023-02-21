桃園國民運動中心於2018年啟用，營運後卻屢遭民眾抱怨內部磁磚頻頻掉落、水質不佳等狀況，原只要花幾十萬元修繕，豈料卻遇上承包商倒閉，後又發現整體結構設計不良，市府只好斥資上千萬大幅整修，去年12月9日進場動工，目前工程進度約6成，預計3月底竣工驗收，順利的話可望在5月重新開幕。

桃園為推廣運動在市內各區廣設國民運動中心，盼民眾將運動融入生活之中並養成習慣，市府斥資4.2億元建置桃園國民運動中心，成為市內首座國民運動中心，不過卻接連被爆出磁磚掉落、頻頻漏水等問題，市府雖有催促承包商進行維修，無奈承包商在2020年倒閉，泳池更從2021年3月關閉至今，讓附近喜愛游泳的民眾相當失望。

體育局坦言，原本修繕只要6、70萬，卻又發現泳池本身結構設計不良，為避免重新開放給民眾使用後問題又再度浮現，因此決議要斥資千萬大幅度整修，整修工程招標又適逢疫情期間，面臨缺工、原物料上漲等因素，導致工期不斷延後。

體育局指出，桃園國民運動中心泳池的修繕工程終於在去年12月9日動工，工程包括改善SPA池出水管線、蒸氣室天花板、解決游泳池磁磚掉落、排除周邊貓道排水不良障礙、更換水質過濾桶，將重新檢討、設計並加以優化，預計3月底竣工驗收，順利的話有望在5月重新開幕營運。

新工處表示，桃園國民運動中心總修繕費用為2670萬元，其中游泳池為主要修繕目標，佔1000萬元，由於倒閉的承包商也有承作南門國民運動中心的工程，完工後有預留保固金，2處運動中心的保固金加總後約有3000萬元，因此修繕費用將從裡面支出。