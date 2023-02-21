RFID(Radio Frequency Identification)是一種無線通訊技術，由讀取器、電子標籤和後端應用系統組成。永道-KY主要生產的超高頻被動式(UHF)RFID電子標籤是目前全球RFID市場的主流產品；標籤依靠接收讀取器傳送的訊號和能量，轉為提供標籤上晶片電路的電能以傳送訊號，不需電池就可運作。讀取器讀取識別碼後，連結資料庫即可得知識別碼所對應代表的個別資訊，供應用系統使用，並可一對多同時讀取多個電子標籤，加速物件辨識及處理時間。包括臺灣高速公路e-Tag、香港機場行李標籤驗證、大陸的新零售、以及全球物流及倉儲等，皆是運用此技術，在互聯網下的物件移動及交易均需要用到此高頻RFID Tag。

永道-KY總經理林秉毅指出，零售業商品從生產，配送，倉儲到銷售的流程，傳統上極為仰賴條碼，耗費大量人力和時間進行盤點，RFID的技術恰好解決這項痛點，方便業者快速準確掌握銷售端現有的商品存量。永道-KY更精準藉由生產技術革新，將RFID成本降至可大規模應用的範圍。在物聯網、5G、雲端大數據、非接觸式支付等應用快速滲透各行各業的情況下，可預見RFID電子標籤的應用發展成長快速，整體來說，對於2023年營運維持樂觀態度。

目前RFID電子標籤主要市場在歐美及日本，以服飾與零售業為最大宗。在電商、快時尚、新零售等潮流發展之下，即時地掌握庫存資訊對於RFID電子標籤的需求將更為殷切，兩者間有同步成長的關聯。市場調查機構Statista預估，全球服飾市場產值2026年可達2兆美元；產業調查機構IDTechEx則粗估，全球服飾業RFID電子標籤的每年需求量逾200億枚。

永道-KY資本額6.6億元，2022年前三季營收16.04億元，營業毛利5.15億元，毛利率32.1%，稅後淨利2.63億元，EPS為4.03元，年成長53.8%。1月營收2.15億元、年成長27.5%。

永道-KY目前有台灣及大陸揚州2個生產據點，客戶遍布亞太、北美、歐洲。鑒於看好市場發展前景，已布建的年產能最高可達50億枚，未來也將隨客戶的需要，持續擴廠增產。