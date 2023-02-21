美國無所不用其極遏制中國科技進步，從兔年開始，美日荷聯手限制中國取得半導體設備，更全面切斷美企對中國電信設備廠華為的技術供應。《華爾街日報》報導，根據西方官員和企業高管的說法，中國現在為了從其他國家獲取技術，還動用了國內法律體系，此類做法集中在中國認為重要的行業，比如科技、藥物和稀土等。

報導指出，美國和歐盟官員指控中國利用國內法院和專利評估小組，來破壞外國的知識產權並幫助中國企業。舉例像是美國X光設備製造商「American Science & Engineering」（AS&E）1項已被認定10年的專利，中國專利複審委員會認定其專利不夠有獨創性因此無效；儘管該公司後來提出上訴，但該專利案在2021年的終審仍維持原判。

另外，西班牙天線研發公司Fractus和其英國授權夥伴Vectis，也因類似情況敗訴。他們指控1家中國公司侵害在無線設備天線上的專利，但該項指控在2020年底被駁回，上海1家法院拒絕阻止侵權行為，這2家公司正在提出上訴。

無獨有偶，日本日立（Hitachi）關係公司日立金屬（Hitachi Metals），因拒絕對1家中國公司授權稀土磁鐵專利技術，被寧波法院在2021年裁定違反反壟斷法，該公司強調這判決和國際慣例相去甚遠，目前正向中國最高人民法院提出上訴。

報導提到，針對上述指控，中國國家市場監督管理總局及中國駐美國大使館沒有回覆評論請求。

另根據《紐約時報》報導，消息人士透露，最近幾個月白宮都在準備對中國科技產業祭出新禁令，打算限制美國公司在中國的投資，包括量子計算、先進半導體、或向監控等先進技術的提供資金。