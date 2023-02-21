北市汐止區一名潘姓色狼，去年9月趁女子宿舍大門沒關侵入大樓，見被害女子獨自在廚房煮宵夜，竟萌生色念，強壓女子在地上企圖性侵，所幸女子大聲呼救，宿舍內其他人發出聲音，潘男慌張逃跑，落跑時掉落一枚跳蛋，被害女子驚恐報案，檢警在跳蛋上採集到潘男DNA，循線抓人，士林地檢署依加重強制性交未遂罪起訴。

30多歲的潘男，去年9月1日晚間9點多，先尾隨一名夜歸女子，企圖在暗巷下手，途中見一處女子宿舍大門未關，他臨時起意搭乘電梯上樓，看到被害女子一人在廚房內，潘男藉體型優勢，強行撲倒將女子壓制在地上，伸出狼爪觸摸女子的大腿、下體等部位，企圖褪去長褲性侵，女子極力反抗並大聲喊叫。

潘男感覺宿舍內有人回應，擔心一但有人報案，警察很快就到場，潘即逃離現場，女子則驚魂未定，雙側手臂、左小腿、雙側膝蓋、左側腳掌背瘀傷，警方獲報後到場並協助就醫，潘男身分被查出後屢傳不到遭發布通緝，不久後即被警方逮捕歸案。

檢警根據女子長褲上採集到的毛屑，跳蛋上也有潘的DNA，證明他侵入住宅犯案，另外檢警更查出，潘犯案前一度尾隨不詳女子犯案，還好女子並未走進暗巷，讓潘男有機可乘，檢察官日前起訴，依法可處7年以上有期徒刑，雖可依未遂減輕其刑，仍須面臨數年刑責。