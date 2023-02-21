台鐵中壢鐵道4、5號倉庫建於日治時代，是早期票務中心及囤放南北貨物的重要場域，自2021年登錄為歷史建築後至今仍破舊荒廢，不僅屋頂破洞主體也遭白蟻嚴重蛀蝕，地方憂心成為治安破口。台鐵局指出，該處修復為當務之急，但相關工程已4次流標，經會勘決議先就免經地方政府審查的環境部分優先做整理，之後將以分階段招標方式，期盼盡速將工程順利發包。

桃園中壢鐵道4、5號倉庫屋頂破洞木造結構遭蟲蛀仍荒廢，台鐵局回應將優先針對周遭環境做整理。（魯明哲提供／呂筱蟬桃園傳真）

中壢鐵道4號、5號倉庫（前日本通運株式會社倉庫）建於1939年，是桃園少數仍保存完整的倉庫建築。其中，4號倉庫是全台僅存使用活字排版印刷的台鐵票務中心，是紙本車票誕生地，1987年至1991年間，曾每天印製平均50萬張車票，「永保安康」、「追分成功」等熱門車票。5號倉庫過去則是用來囤放糖、米、茶葉等貨物，隨著社會型態轉變閒置，後來曾作為貨物批發倉儲、餐廳及藝文空間使用，台鐵礙於監察院認為不符合使用用途於2020年不再續租，一度面臨拆除危機，後來經過藝文團體搶救得以保存至今。

立委魯明哲指出，在中壢4、5號倉庫登錄為歷史建築後，權責單位台鐵局要負責修繕維護，雖已編列相關費用，至今已經1年多沒有作為，顯然是速度很慢，現況倉庫主體有明顯破洞甚至屋頂有可能塌陷，還有白蟻對木造結構侵損，地方上也擔心荒廢在那可能會有治安疑慮，呼籲相關單位除現地保留外，要盡快啟動各項資源盡快修復。

台鐵局台北工務段長王立德回應，日前相關單位會勘，經過文化部文化資產局及桃園市府文化局同意，將優先針對有疑慮的環境部分先做整理，這部分免經地方政府審查，預計這個月就能著手進行，他也強調目前該處有裝設監視器，且外部都有上鎖，並無發生遊民侵入或是其他治安問題。