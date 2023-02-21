女星米可白過去是兒童台「葡萄姐姐」，近年跨足戲劇圈，表現同樣亮眼。不過，米可白當初偷偷北上徵選兒童台姐姐，爸爸發現後氣得火冒三丈，還把她買來孝親的燕窩丟到門外；多年過去，米可白終於理解爸爸當初只是不捨她獨自北上打拚，而爸爸現在看到米可白的成就，既驕傲又高興。

米可白近期演出戲劇《再見之後》，有感而發分享人生最叛逆的故事。米可白回憶19歲時看到幼幼台招募新血，默默寄出報名表後意外獲選，便獨自北上比賽，但只敢跟媽媽說。確定入選後，公司要求培訓同意書得由家長簽名，爸爸才知道米可白瞞著他去參選，氣到不肯諒解。

米可白透露出道後領到第一份薪水，馬上買了燕窩想孝敬爸爸，沒想到對方不但不領情，還把燕窩丟出門外，讓她難過不已。隨著年紀的增長，米可白才理解爸爸當初無情的舉動，背後藏著滿滿的父愛，原來爸爸是心疼她一個人在台北打拚。為了不讓爸爸操心，米可白在演藝圈更加努力奮鬥，主持、戲劇圈都有不錯的表現，爸爸看到米可白的成績，態度一百八十度轉變，「現在當別人在他面前提到我，他會覺得既驕傲又開心」。

米可白2004年參加幼幼台水果生力軍選拔賽，隔年8月成功入選，經過長達半年的甄選及培訓後，以藝名「葡萄姐姐」正式出道，曾因為臉上有鬍鬚細毛被熱議，對此米可白2013年在節目《康熙來了》表示已雷射除毛。

米可白卸下葡萄姐姐一職，活得越來越有女人味，但拍的跳舞影片卻被部分網友評論「色又騷」，米可白透過經紀人向《中時新聞網》回應：「很謝謝大家的熱烈討論，有些事本來就是有人喜歡有人不喜歡，我很喜歡現階段的自己～更加有自信更懂得愛自己。」