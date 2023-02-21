近日大陸國務院批覆《長三角生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規劃(2021—2035年)》，內容提出，不進行大規模、高強度開發建設，並要求到2035年示範區的規劃建設用地總規模，將控制在803.6平方公里以內，較現狀建設用地減少15.7平方公里。

據大陸自然資源部介紹，該《規劃》是繼印發《全國國土空間規劃綱要(2021一2035年)》後，首部經大陸國務院批准的跨行政區國土空間規劃。

具體範圍由上海市青浦區、江蘇省蘇州市吳江區、浙江省嘉興市嘉善縣組成長三角生態綠色一體化發展示範區，被視為實施長三角一體化發展戰略的先手與突破口。

該《規劃》強調，示範區將嚴守資源安全底線。不搞集中成片、大規模、高強度開發建設，不走建設用地規模擴張的老路。在堅守耕地保護、生態保護、自然和文化遺產保護等安全管控底線的基礎上。直至2035年，示範區規劃建設用地總規模控制在803.6平方公里以內，較現狀建設用地減少15.7平方公里。

此外，該《規劃》也研擬對示範區促進綠色低碳發展，到2035年的河湖水面率不低於20.6％、森林覆蓋率大於12％。加快形成節約資源保護環境的空間格局和綠色生產生活方式，並讓綠色交通出行比重提升至80％。