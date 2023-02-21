新竹縣一向為民進黨選戰艱困選區，上屆立委選戰因9月才徵召周江杰、鄭朝方參選，導致1、2選區皆以些微差距落敗。新竹縣地方黨部20日晚間召開執委會，執委們認為艱困選區深蹲耕耘仍有成效，建請黨中央徵詢參選過同志優先，地方黨部也將在3月起同步徵詢現任黨籍議員及代表意願，同時將廣納無黨在地人才披掛上陣。

民進黨新竹縣黨部召開第17屆執行委員會第5次會議，聚焦討論下屆立委提名人選，執委會在會議中達成多項共識，並建請黨中央在艱困選區提早布局，透過深耕地方、提升勝選機率。

執委會中執委彭信康、楊昌德同時表示，優先徵詢參選過立委及縣長的周江杰角逐下屆立委選舉，希望中央黨部徵詢其意見，建請儘速定調。另具多次地方選舉經驗的縣議員吳傳地，同樣在會中獲得舉薦。

民進黨新竹縣黨部竹縣長期為民進黨艱困選區，經過會議後，對於立委提名作業通過3步驟建議案。首先建請中央徵詢參選過同志為優先，包含政務官含周江杰等，地方黨部預計3月初同步徵詢新竹縣現任公職人員，包括6名現任議員與3名市民代表，以徵詢定調不以互推為原則。

其次為為廣詢黨內人才，地方黨部將擴大廣納無黨與黨籍在地人才，並以民進黨黨籍參與選舉，最後步驟才是與他黨合作，若仍無法推舉候選人，將透過加強與第3黨合作勢力，以利中央黨部全台布局。

會中有執委表示，上次立委選舉選票結果分析，兩個選區皆在9月才徵召，距離選舉僅剩百來天，基層完全來不及反應，第1選區部分周江杰對上國民黨林為洲差距13％，第2選區鄭朝方對國民黨林思銘差距僅1％，是該屆距當選門檻最接近的人選。透過選舉結果可見，艱困選區深蹲仍有可為，惟必須提早作業。一旦人選儘快推出，加速選戰提前布局，新竹縣可望至少攻下1席當選，希望黨中央正視艱困選區提名時程問題。

黨部主委鄭朝方表示，統合會中執委意見，多數人對周江杰及6名縣議員深具期待，將匯集立委選情分析報告與通過執委會的建議案，將於24日提交中央黨部，建請黨中央年中前提出人選 ，以利地方提前布局。