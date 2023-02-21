劉秀忍紀念慈母公益基金會，協助家庭遭遇急難，陷入困境學子安心向學，致贈每人1萬元助學金，全縣國中、小學有515名學生受惠；縣長許淑華代表頒發助學金時，鼓勵學生不畏環境艱困，心存感恩，樂觀學習。

許淑華表示，劉秀忍女士心懷故鄉南投的善心讓人感動，也希望藉此帶動社會企業、團體、個人挹注資源到南投縣，協助提升教育學習資源。

許淑華表示，許多學生因為家庭遭受急難或是困境，無法安心學習，尤其近幾年受疫情衝擊，有些家庭原本經濟來源就不穩定，遇到大環境蕭條，更面臨失業、收入銳減問題，還要支付學費、生活費、貸款等，入不敷出；或是家庭遭逢變故如家人重病等，需支付龐大的醫療費用，這些學生亟需幫助。

許淑華表示，校長及老師如果發現有家庭突遭困難需幫助的學生，可以立即向教育處反映，縣府會針對特殊個案給予專案協助；縣府為幫助學習優異或清寒學子，經常性獎助金包含體育、清寒優秀、原住民學生、身心障礙幼兒特教等項目。

南投國小校長張振肇說，學校是教育第一現場，老師最了解學生的學習狀況，學生家庭遭遇急難或生活出現困境，導致學習受影響，學校都會積極尋求社會資源的援助。

許淑華表示，打造南投成為宜居城市，教育是重要環節，縣府會致力營造學生安心的求學環境；而為培養南投青年具備國際視野，由教育處規畫學子出國獎助學金計畫，讓想赴國外進修或提升語文能力的學生，一圓出國夢想，厚植在地人才的國際競爭力。