新竹市長高虹安（左）21日參加「2023打開新竹」籌備會，與民進黨行政院顧問暨打開新竹創辦人鄭宏輝（右）共同討論城市行銷。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安21日參加「2023打開新竹」籌備會，與民進黨行政院顧問暨打開新竹創辦人鄭宏輝共同討論城市行銷，高虹安盼透過不分政黨與政治顏色的公私協力推動行銷人文薈萃的新竹科技城，藉由「打開新竹」舉辦論壇、城市導覽等活動，讓新竹躍上國際舞台。

打開新竹創辦人鄭宏輝今天與共同創辦人林冠文、中興大學循環經濟研究學院長王升陽、林務局新竹林管處副處長劉忠憲、金山面文史工作室創辦人暨新竹市金山面文化協會理事長吳慶杰等人舉行第3屆、2023年的打開新竹活動籌備會，市長高虹安也受邀參加。

高虹安指出，打開新竹今年的主題為打開城市的花與樹，市府也相當認同，在環境保護及永續經營相關議題，對擁有很多民間企業的新竹來說，是非常重視的議題，像是ESG、碳費、碳匯、碳盤查等。

市府除了協助企業需求之外，也透過此次活動的論壇、城市導覽等相關的永續教育，讓市民、企業對永續經營、淨零碳排放有更多認識，共同為減碳愛地球盡一分力。

高虹安表示，市府將在「打開新竹」活動中，扮演重要整合協力角色，將要求各局處協助盤點新竹市花與樹、城市祕境等，以及與林管處、新創新竹發展協會合作，藉由打開新竹活動，透過另一種切入視角，了解新竹市的原生種植物與環境，讓新竹的淨零減碳、永續經營做的更好。

鄭宏輝則表示，非常感謝市府的支持，但拒絕接受補助，不過仍希望藉由市府的協助，提供整合平台，讓更多單位能夠一起加入打開新竹活動。他說，今年的主題為以花與樹為主軸，因應全球氣候變遷問題，新竹也有很多特別場域，值得讓民眾更關注全球碳排放、ESG等議題。

他指出，今年「打開新竹」以淨零減碳為主題，籌備3大主題活動，首先是預計於4月結合林務局與世界地球日，舉辦「森日快樂─種下愛的樹苗」贈送樹苗推廣植樹護林，邀請民眾共同營造綠地，另有打開新竹ESG永續城市論壇、打開新竹的花與樹，規畫城市導覽，讓市民了解現有的生活環境。

林冠文表示，「打開新竹」活動是越在地、越國際典範，新竹市2021年順利獲得OPEN HOUSE WORLDWIDE英國倫敦官方授權，是全球第47座、亞洲第5座舉辦OPEN HOUSE活動的城市。

新竹市於2021年舉辦首屆打開新竹，共打開67個開放點，釋出6000個名額供民眾報名、超過400名志工熱情參與，去年則首創空間結合客家文化，融合首屆的開放點「新竹市鐵道藝術村」，以食、衣、行、生活、信仰等客家文化切入點，帶來深層文化饗宴。