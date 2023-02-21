本土疫情趨緩，為讓疫苗接種常態化，中央流行疫情指揮中心擬讓新冠疫苗接種常態化，初步接種政策今天出爐。指揮中心發言人羅一鈞說明，經過專家會議通過，規畫未來一般族群1年接種1劑新冠疫苗；高風險族群（長者、慢性病患者）則1年打2劑。接種2劑者和前1劑間隔至少6個月，三、四月也將推出「疫苗+1」活動。

指揮中心指揮官王必勝日前表示，未來新冠肺炎會很像每年10月、11月施打流感疫苗一樣，將會有催打措施，預計本周四於記者會說明。

羅一鈞今日下午受訪表示，ACIP會議昨天下午針對新冠疫苗後續方案，初步決議後續方案將比照流感疫苗，一般族群每年接種1劑新冠疫苗、高風險族群（長者、慢性病患者）一年2劑，且不論何時接種，只要和前一劑間隔至少6個月即可接種。

不過，為了再有更大的防疫鬆綁回歸常態生活，羅一鈞表示，3月、4月指揮中心研擬和地方政府合辦「疫苗+1」動員活動，屆時不管是否打過疫苗、不管打幾劑，只要「3個月內沒打過的或者沒確診」都可以在活動中接種1劑疫苗。

活動方向，研擬規劃大型接種站、並以造冊通知或是到宅服務等方便民眾接種的方式，詳細規劃執行方式將於周四指揮中心記者會公布。

根據指揮中心統計，目前剩餘疫苗量為莫德納單價疫苗12.8萬劑、BNT 246.7萬劑、Novavax 19.9萬劑；雙價次世代疫苗部分，莫德納BA.1有89.8萬劑、莫德納BA.5剩餘155.3萬劑。目前疫苗庫存足以因應民眾接種。