今年228連假從2月25日（周六）至28日（周二）共4天，公路總局預估本次連假主要以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾事先查詢路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

預估2月24日下午至25日（連假首日）上午將有返鄉及出遊的中長途車潮， 2月27日下午至28日全日則有返工車潮。省道主要幹道部分，預估易壅塞的路段及時段如下：

1.台9線蘇花路廊：南向2月25日7-13時；北向2月28日13-23時。

2.台9線南迴公路：往屏東2月27日15-19時。

3.台1線水底寮~楓港路段：南向2月25日12-17時；北向2月26日16-18時、2月27日17-21時及2月28日15-17時。

4.台61線鳳鼻~香山路段：南向2月24日17-19時、2月25日9-14時及2月26日9-14時；北向2月24日17-19時、2月25日10-13時、2月26日15-21時及2月27日15-21時。

5.台61線竹南路段：南向2月25日10-13時；北向2月27日15-21時及2月28日15-21時。

6.台61線中彰大橋路段：南向2月25日10-13時；北向2月27日15-18時及2月28日16-18時。

公路總局規劃重點路段交通疏導措施，包括台9線蘇花路廊時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）；台9線南迴公路瓶頸路段2車道縮減為1車道；台61線西濱快速公路鳳鼻~香山路段及竹南路段，各有2處及6處平交路口封閉，並配合高速公路局於2月27、28日每日12-21時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。