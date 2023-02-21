上岳科技股份有限公司並捐贈給金大「銀髮族等速設備」，藉此加強醫護與學術交流。(于家麒攝)

因應高齡社會下不斷增加的長照及醫療需求，國立金門大學今(21)日與上岳科技股份有限公司共同簽訂產學合作書暨「銀髮族等速設備」捐贈儀式，以推動務實致用人才培育、教學以及產學研發三大面向為主，藉此加強醫護與學術交流，培育更多優秀長照人才。

金大表示，校長陳建民積極關切國內健康運動與醫療科技器材產業發展，期盼孕育出一個務實的產官學跨領域交流平台，引領整合、聯盟甚或尋求國際化技術交流與合作機會。而該校運動與休閒系健康促進中心之任務即為整合校內與各界之健康運動與醫療科技器材研究、教學、服務之能量與資源，致力銀髮族延緩失能與失智之發展。

金大指出，與上岳科技公司產學合作包含學術及技術交流、雙方研究計畫等合作，將提供管理學院運動與休閒學系所、健康護理學院長期照護學系所、護理學系及社工學系以及進修推廣部樂齡大學等在校學生到上岳科技公司實習，讓學生領先一步了解產業環境與趨勢，並在研習期間累積經驗，減少畢業後工作實務上的落差，未來可以更快接軌職場，以提供專業高品質的服務。

金門縣副縣長李文良表示，2025年台灣將進入超高齡社會，長照及醫療需求不斷增加，近年在新冠肺炎疫情威脅下，更是突顯照護老人的醫療人手不足，所以人才的培育及順利銜接業界至關重要。

李文良也指出，上岳科技公司除了提供學生實習場域外，也提供學生且表現優異者畢業後擇優聘用，與學校共同培養所需人才，並於畢業後留才，達到雙贏的局面。金門縣政府願全力支持金大與上岳科技公司產學合作，培育延緩失能與失智人才，深耕金門長照服務系統，以提升預防及延緩失能照護服務之品質。

上岳科技股份有限公司總經理黄竹熊表示，該公司秉持社會責任，強調專業愛心的理念，以及公司大健康產業發展的目標，以慈善和服務助人的公益產業。該公司這幾年來設備不斷更新，本次與國立金門大學產學合作，可達醫療器材研究、教學、服務之能量與資源整合，雙方得以在互惠中獲得專業成長，藉以推動人才培育、教學實習、產學研發，攜手為健康產業貢獻心力。

金大運休系休閒與健康促進中心教授吳一德則表示，學校為掌握人才培育的世界脈動趨向，配合國家及地方產業發展趨勢，並融合學校資源、產業發展與社區優勢，以培育大健康產業的專業跨域關鍵人才為發展特色。藉以推動人才培育、教學實習、產學研發，攜手為大健康產業貢獻心力。

金大指出，學校近年來除了添購各項健康促進中心等級先進設備，在教學研究上亦不斷精益求精，積極與國內各產業合作，培育優秀預防及延緩失能專業學生。本次透過與上岳科技公司產學合作，結合學術知識與實務應用，期共創長照服務系統與教育的健康新未來。