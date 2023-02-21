翻攝公開資訊觀測站

星宇航空近期股價像搭太空梭直奔外太空，短短7個交易日狂飆165%，今（21日）股價衝上50元後墜崖急殺，在市場一窩蜂搶進時，其實內部人已悄悄下機，據公開資訊觀測站資料顯示，星宇航空總機長洪世維配偶申讓持股163張，以昨日收盤價44.95元計算，預估處分利益732萬元輕鬆入袋。有網友提醒，「看看這兩天的大戶分點就知道誰在賣了，看破不說破」、「韭菜追高當心留下來洗碗了」。

張國煒（K董）離開長榮航空後，自立門戶創立星宇航空，也帶走自己的人馬，目前任職星宇航空總機長的洪世維，原是長榮A321機隊前總機長，從長榮退休後，投靠好麻吉K董，洪世維配偶昨申報轉讓163張，估處分利益732萬元。

星宇航空近期股價夯到爆，昨天創下興櫃掛牌50.5元新高價，榮登航空新股王，今天開盤再度衝上50元大關，隨後出現墜崖式急殺，盤中最低來到31.35元，高低震盪46.45％，不少投資人看到這一幕太驚恐，紛紛跳機出場。 星宇終場股價下跌2.12%（或0.85元），收在39.3元。

一位網友在PTT發文指出，他一早看到星宇往上暴噴時，看到委託買賣單超少，當時心理覺得毛毛的，沒多久股價瞬間往下跳水，他怕被割韭菜，嚇到不敢留倉，跌到40元時直接掛39元成交，最後以39.85元價位出清手上25張持股，賺了40萬元。

他感嘆自己設定的50塊停利點，一度出現2次機會但都沒有把握住，只好自我安慰「魚尾巴留給別人賺」。

其他網友紛紛恭喜原PO，也紛紛回應「賺了基本薪資的年薪」、「說不定50只是山腰而已」、「成本22繼續吃瓜」、「股票變回鈔票才是真的!」、「恭喜~我還在凹單=.=」、「安全下莊 厲害了」、「可以買星宇商務艙飛出國了！」、「買50.5的留下來洗碗了」。