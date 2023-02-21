澎湃新聞報導，上海21日舉行長江三角洲生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規畫新聞發布會，邀請大陸自然資源部國土空間規畫局、上海市規畫資源局、江蘇省自然資源廳、浙江省自然資源廳、長三角一體化示範區執委會等單位有關負責人出席，長三角一體化示範區執委會副主任張忠偉表示，至2035年，長三角示範區藍綠空間占比不低於66％、同時布局3處雙一流大學校區。

示範區總規由滬蘇浙兩省一市共同組織編制，自然資源部全程指導，從2019年7月啟動，到2023年2月獲得大陸國務院批准，歷時3年多，是中國跨省域統一規畫管理體系的重要制度創新成果，是首部經大陸國務院批准的跨省域法定國土空間規畫，是中共中央、國務院印發《全國國土空間規畫綱要（2021-2035年）》後，首部由國務院正式批准的國土空間規畫。為其他地區編制和實施區域性國土空間規畫積累經驗，提供借鑒。

示範區總規共8章、65條，並包含了23張圖集，58個近期重點專案。規畫重點明確了耕地保護、生態環境、城鄉布局、歷史人文與特色風貌、公共服務與基礎設施等方面的發展策略、管控底線和區域協同事項。主要包括三方面內容。

第一，目標與戰略。一是指導思想上，堅持走生態優先、綠色發展之路。二是目標定位上，立足世界眼光、國際標準、中國特色。三是空間戰略上，按照國土空間規畫改革要求，凸出「四個堅持」。

第二，空間布局和規畫策略。一是強化底線約束，錨固「三區三線」國土空間基底。統籌畫定「三區三線」，作為調整經濟結構、規劃產業發展、推進城鄉建設不可逾越的紅線。對於示範區先行啟動區，嚴格遵循藍綠空間占比不低於75％的原則，到2035年，規畫建設用地總面積不高於164.7平方公里。

二是打破行政邊界，優化國土空間布局。。強化核心帶動，以虹橋商務區為發展動力核，以環澱山湖區域為創新綠核，建設世界級湖區，形成「兩核、四帶、五片」的城鄉空間布局。構建形成示範區「一心、兩廊、三鏈、四區」的生態格局（即打造澱山湖、元蕩生態綠心，建設太浦河、京杭運河兩條清水綠廊，構建三條聯通示範區主要湖蕩的藍色珠鏈）。

三是凸出生態綠色，全面落實「雙碳」戰略要求。到2035年，示範區藍綠空間占比不低於66％。到2035年，萬元地區生產總值能耗控制在0.22噸標準煤以下。

四是強化創新功能，構築「研-學-產」共進的空間載體。推進國際性、開放型的研學機構落地，加快將示範區建設成為長三角重要人才中心和創新高地。，到2035年，示範區製造業與研發用地占城鄉建設用地比例為22％左右，產業基地內製造業用地占比不低於70％。

五是深化互聯互通，打造高效快捷的交通網絡。構建由幹線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通等構成的多層次軌道交通系統，強化示範區與虹橋樞紐的軌道鏈結，建設「軌道上的示範區」，力爭實現水鄉客廳至虹橋樞紐30分鐘可達，至浦東機場90分鐘可達。

六是強化優質共用，統籌推進公共服務高品質發展。到2035年，爭取在示範區布局6處國家三級以上博物館，布局3處雙一流建設大學校區。

第三，規畫實施保障。一是落實「一張圖」全過程管理。二是實現規畫土地一體化管理。建立建設用地流量計畫、機動指標等「一個指標庫」。統一預留建設用地機動指標，在兩區一縣現有規畫建設用地總規模中各預留2平方公里（共約6平方公里。

三是推動示範項目建設。按照集中示範和分類示範兩大類謀畫近期示範專案。重點抓好「1＋3」集中示範，兩省一市共建一處水鄉客廳，合力打造「江南庭院、水鄉客廳」，集中實踐和示範城水共生、活力共襄、區域共用的發展理念。在先行啟動區內發揮三地優勢，加快建設青浦西岑科創中心、吳江高鐵科創新城、嘉善祥符蕩創新中心等三處示範區域。