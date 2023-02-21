特展文物珍藏日本大正15年台灣第一本中醫藥雜誌。（中國醫大提供／張妍溱台中傳真）

中國醫藥大學將舉行「台灣中醫藥發展史常設展」與「台灣中醫藥典籍特展」聯合展覽自2月21日起開放免費觀展，展覽至5月19日，榮任中央研究院第一位中醫院士林昭庚講座教授，將為台灣中醫藥的發展揭開新世紀的序幕。

中國醫藥大學指出，全球新冠疫情大爆發，過去3年病毒株不斷變異，西方科學家翻開藥典，苦於尋找未知藥方，但是中醫藥典卻已悄悄啟動，陸續出現以元代「玉屏風散」改良為中醫大的「抗冠方劑」，投入救治新冠病患。

中國醫藥大學校長、中研院士洪明奇，以及中醫博士、中研院士林昭庚2人聯手努力下，在中國醫藥大學宣布舉行為期3個月的與「台灣中醫藥典籍特展」，以及「台灣中醫藥發展史常設展」聯合展覽，完整公開長達361年的台灣中藥發展歷史與脈絡。

中國醫藥大學校長、中研院士洪明奇指出，除重視西方醫學新知，更注重東西方醫學的融會貫通與探索創新，由洪帶領中醫大專家團隊研發中藥「抗冠方劑」，經根據細胞實驗證實能有效阻斷病毒與人體中的受體結合，即為現代醫學巧妙運用中醫藥典創新實證。

聯合國教科文組織（UNESCO）諮詢顧問、中研院士林昭庚表示，3年前全球新冠疫情大爆發，苦於尋找新解方，但其實許多解方已經在中醫藥典裡尋求脈絡，這是先人的智慧，更是中醫藥學對全球貢獻的榮耀，值得探討。

此次展覽，台北馬偕紀念醫院中醫部主任陳光偉醫師提供的書籍，包括日治時期及民國40到60年代中醫藥、手抄書、針灸、雜誌、老師著作等，從書本當中慢慢品味台灣中醫藥在不同時期的發展的歷史與文化等。