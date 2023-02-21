國外一名網友分享小學5年級的數學考試題目，結果意外引發熱議，這個題目只有4句話，主要詢問一本書中有多少頁，至今吸引上萬人留言，當中許多人回應答不出來，驚訝自己連小學5年級的數學都不會。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、澳洲新聞網「News.com.au」報導，國外一名網友日前在美國社群網站Reddit分享一題小學5年級的數學考試題目，題目只有4句話：「克蘭恩周一時閱讀了一本書中的30頁，周二時讀了1／8本書，他在周三時讀完了剩下的1／4本書，請問這本書一共有幾頁？」

Tricky math exam question aimed at 10-year-olds stumps the internet - so are YOU smarter than a fifth grader? https://t.co/sjfDK7uk1h — Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2023

這則貼文後續引發網友熱烈迴響，一周來已有上萬人回應，不過許多網友坦承「不會就是不會」。

Tricky math exam question aimed at 10-year-olds stumps the internet - so are you smarter than a fifth grader? pic.twitter.com/ORzpMDen2K — Molly Ploofkins™ (@Mollyploofkins) February 19, 2023

有網友回應，「直到今天我才知道我考不過小學5年級數學」，這則回應吸引2400人按讚。另一名網友說：「我一直都認為，出社會前，人們應該測試一下基本技能，但我看到這個才知道，我根本不能出社會！」

不過也有網友認為這題數學根本不難，直率回應：「這看起來和我小學5年級時做過的題目一樣阿。」

一名擁有工程博士學位的網友表示，解答這題的前提是克萊恩從周一開始閱讀這本書，另一名暱稱為「NorthernSparrow」的網友熱心解惑，解釋如果克萊恩周二、周三分別讀了1／8、1／4本書，換句話說周一讀了5／8本書、一共30頁，1／8本書為6頁，因此這本書一共48頁。

Easy. Just define what you are looking for with one variable. And rearrange and solve for the unknown. pic.twitter.com/hut0Vdo5tJ — Patrick O’Brien 🇺🇦🇺🇦 (@PatrickOBrienTN) February 19, 2023

針對不少人答不出來，一名網友諷刺：「最有趣的是一般Reddit鄉民有多笨。」

目前該則貼文已經遭到移除。