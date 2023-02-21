連恆(右二)和鄭文燦並肩合照。(蔡依珍攝)

行政院前發言人陳宗彥陷性招待疑雲，其中一位酒店負責人連恆號稱力歐新能源主席，還和時任桃園市長的鄭文燦同台簽約，挨諷「八大轉型成功的典範」。力歐新能源21日澄清，強調公司是由現任董事長陳宥誠集資創立，也是實際經營者，連恆是因其連姓親友有出資且任董事長而對外宣稱「主席」，公司董監事資料跟組織章程都沒有他，在其親友退出後也一併離去，公司感嘆被政治事件波及，呼籲外界不要抹煞一直以來的努力。

力歐新能源指出，公司由現任董事長陳宥誠集資創立，並一手擘劃經營。據了解，陳宥誠是實質經營者，但成立之初是擔任執行董事兼總經理，股東之一的連崇岳出任董事長，其親友連恆對外宣稱「主席」，但不在公司組織章程中，連崇岳2020年8月退出經營權，商業司登記也改由陳宥誠出任董事長至今。

力歐新能源強調，2020年2月11日，力歐新能源與桃園市政府、工研院簽署「自動駕駛電動巴士之開放場域實驗運行」合作意願書，但因儀式當天董事長陳宥誠因交通因素趕不及，委由在場的連恆代表上台參與儀式，但最後三方正式的合作意願書，仍然是由董事長陳宥誠簽署，且該MOU事後因技術團隊考量，並未實際執行。

力歐新能源指出，公司參與公共工程案件始於台北智慧城市專案辦公室（Taipei Smart City PMO，下簡稱PMO），該單位協助相關業者在城市中進行實驗並提出解決方案。2017年8月15日全台發生大規模無預警停電，PMO協助力歐新能源向台北市提案，2018年6月起並首次承接台北市交通局委託辦理為期6個月的「交通號誌不斷電系統」試辦計畫，在全台開創性的專為路口特性客製研發「交通號誌不斷電系統」。

力歐新能源強調，公司具強固結構性與先進安全性的電池能源技術，在重要十字路因故緊急停電時，能立刻無秒差的啟動供電，並搭配即時監控系統隨時掌握供電量及供電時間，讓義交及警察人力能更有效運用。

因試辦計畫圓滿運轉結束，後續為全國六都相繼引用，已經協助許多行車駕駛人在重要的十字路口上，安然度過2021年513大停電及2022年的303事件，防止許多原本可能發生的意外事故，更避免不必要的交通壅塞，一舉解決了緊急停電事故時的困境，瞬時間發揮穩定交通以維持關鍵基礎設施運作的作用，維持交通更順暢，守護路口通行安全。