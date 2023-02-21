國大陸外交部發言人汪文斌21日主持例行記者會。塔斯社記者提問，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅將今天下午抵達俄羅斯訪問，中方此訪有何期待。汪文斌表示，上周已經發布王毅將訪問俄羅斯的消息。中方願以此訪為契機，同俄方一道，推動雙邊關係繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。有關的消息中方會及時發布。

美國之音稍早報導，克里姆林宮當地時間2月20日表示，俄羅斯總統普丁可能與中國外交主管王毅在莫斯科會面。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者，我們「不排除」普丁會見正在俄羅斯首都訪問的王毅的可能性。佩斯科夫稱俄中關係為「多層面的，本質上為結盟的」。

王毅訪問莫斯科之際，正值美國總統拜登周一突訪烏克蘭並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，在俄羅斯入侵一周年前夕凸顯美國對基輔的支持。

王毅前往俄羅斯之前，在上周六與美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議場邊會晤。布林肯在會晤後發推特指出，他再次就中國向俄羅斯在烏克蘭的行動提供支持發出警告，這些支持包括協助莫斯科逃避西方制裁。

中國曾表示，中俄戰略合作「沒有止境，沒有禁區，沒有上限」，中國明確拒絕批評俄羅斯的行為，反而指責美國和北約挑釁克里姆林宮，並批評懲罰性的對俄制裁。俄羅斯則在美國和中國圍繞台灣議題的緊張局勢中強烈支援中國。中俄兩國共同舉行過一系列軍事演習，顯示了兩國在與美國關係緊張的情況下日益密切的防務關係。