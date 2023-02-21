前台南市政府經發局長陳凱凌被控在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，去年12月23日被裁定羈押後，至今即將屆滿2個月。但因全案尚未偵結，承辦檢察官以涉犯重罪、有勾串、滅證及逃亡之虞於15日聲請延長羈押後，台南地方法院21日下午開庭審理，裁定自2月23日起延押2月，並禁止接見、通信。

台南地院指出，經訊問被告陳凱凌及審閱檢方所附偵查卷宗，足認被告涉犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪、公務員財產來源不明罪，以及刑法公務員假借職務上之機會犯詐欺得利罪、使公務員登載不實罪等罪嫌疑重大；另外，被告於羈押期間內經檢方提訊，所述內容與證人仍有出入，且尚有共犯待查。

法官認為，被告所涉罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序的可能性甚高，全案情節既然尚未調查釐清，仍有共犯或證人尚待傳喚，有事實足認為被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，羈押原因仍然存在，且有事實足認有繼續羈押並禁止接見、通信的必要。

檢調發現，黃姓廠商因有意參與七股工業區開發計畫相關工程，循線找上陳凱凌幫忙。期間陳凱凌收受廠商提供的現金答應協助，但最後因對方不符資格無法承攬工程告吹，進而導致東窗事發。檢調人員日前搜索陳凱凌的住處時，搜到1只牛皮紙袋內有現金10萬及名片1張，據查該名片即是黃姓廠商。

目前檢調掌握到陳凱凌帳戶內異常的現金流大約200、300萬元，陳雖坦承利用職務機會詐取財物、詐欺得利及喝花酒、接受性招待，但對購屋資金來源一事，否認公務員財產來源不明犯行，但因檢調掌握建設公司提供的購屋付款等相關資料，加上陳與其妻所證內容前後不一，互有出入，仍被認定涉嫌重大。