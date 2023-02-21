許多情侶感情穩定、相處融洽，就會選擇踏入婚姻，和對方攜手度過後半輩子的人生。不過大陸星座專家「同道大叔」分享，雙魚座、牡羊座和天秤座只想戀愛不想結婚，比起要負擔許多責任、壓力，且生活處處受到約束的婚姻，他們更嚮往無後顧之憂的戀愛。

▎雙魚座

雙魚座不是在尋找對象，就是正在戀愛中，因為愛情是他們生活裡不可或缺的一部分，但如此重視愛情的雙魚座，其實只想過好眼前浪漫的日子，而不希望被處處都可能受約束的婚姻纏身。

▎牡羊座

牡羊座是典型的「婚姻逃兵」，個性直接的他們談戀愛時非常衝動，但面對婚姻卻會突然收斂，如果可以的話，牡羊座希望能一輩子都只談戀愛，而且他們認為，人生並不是非結婚不可。

▎天秤座

天秤座天生喜歡交朋友，喜歡過自由自在的生活，戀愛或曖昧都能讓他們享受到愛情的甜蜜，但天秤座非常討厭被約束，不希望被婚姻束縛，因此想和他們戀愛沒問題，結婚的話天秤座就要再考慮考慮了。