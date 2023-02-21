甄馨許願能由黃子佼主持記者會。(陳孝志提供)

爆乳歌手甄馨近日發行歌曲〈暗戀〉、〈打勾勾〉，在網路上大獲好評。宣傳也以在國光號客運和便利商店狂打MV的傳統方式宣傳，可說砸下重金。甄馨也許願能力邀重量級主持人黃子佼替她主持新歌發表會，「我的新曲發表會很希望由佼哥主持，因為他說話很有趣卻很有深度，以前我常聽他的廣播節目，我常想，如果哪天這位大前輩也能介紹我的歌曲，我會感動到三天三夜睡不著覺。」

這個夢想將由經紀人陳孝志為她達成，甄馨說：「原來佼哥跟孝志哥是相識多年的朋友，我知道後開心的不得了，心想終於美夢成真！」但對新人要求嚴格的陳孝志對此可是有條件的，他說：「可以，但妳的YouTube頻道MV點擊率必須到達12萬，我就請黃子佼幫忙。」甄馨不怕挑戰，她說：「不怕不怕！我已經跟粉絲打勾勾，他們會趕緊動員，全力幫我的新歌提高點擊率。」

外傳甄馨宣傳方式比照天后，背後藏有金主支持？經紀人陳孝志揭密，是甄馨粉絲放大絕，合資力挺偶像，「多數網路歌手發行新曲因財力不足，發片很默默，打不響知名度，辛苦製作的新曲無人聞問，實在很可惜。粉絲知道甄馨的實力和做事的勇氣，因此才集資力挺她，當時以為能集資十萬就很多了，沒想到粉絲力量大，所得資金能做很多事。」

本身有通靈體質的甄馨笑說，這幾天她會動用她的「特異功能」，每天以念力促使點擊率飆更高，最重要的是，「要用念力的神奇力量說動黃子佼現身記者會，和我以及粉絲一起分享我發片的心路歷程。」