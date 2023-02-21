妻夫木聰（左）、藤原龍也暌違20年再度合作。（摘自官方推特）

冬季檔日劇《Get Ready！》開播後話題不斷，除了妻夫木聰與藤原龍也暌違20年再度合作，劇中出現的神秘高科技手術室更是造型吸睛，造價竟要上千萬日幣（約新台幣230萬），讓妻夫木聰不禁開玩笑說：「這樣是不是要少拍一集啊？」

該劇故事描述白天是個甜點師的主角「王牌」（妻夫木聰 飾），和負責與病患交涉、談價錢的「小丑」（藤原龍也 飾），還有護理師「皇后」（松下奈緒 飾）以及天才駭客「黑桃」（日向亘 飾），4人共組最強「暗黑醫療團隊」，收取極高的報酬為無法去醫院或者被醫院放棄的病人進行手術，他們首先看的是「有值得活下去的價值嗎？」除了探討人心、人性，於日本播出後收視率名列前茅。

最受矚目的莫過於劇中的手術室，看起來造價不菲，這一切都出自導演堤幸彥「黑色」、「有未來科技感」等要求，美術設計打造出重達250公斤、被暱稱為獨角仙的豪華手術燈，光是手術室的費用就耗資上千萬日幣，這組獨角仙手術燈原本可能要半年才做得出來，連日趕工的結果最後僅花了1個月，成為日劇史上首度為劇情而設計、製作的超大型道具，妻夫木聰透露從美術設計聽到「真的花超多錢」，然後還補充「都可以買一台高級進口車了」，讓他心想：「這樣的話是要少拍一集嗎？」藤原龍也則開玩笑附和：「那這部就9集作收吧！」

隸屬同經紀公司的妻夫木聰與藤原龍也是相隔20年再度合作，上回搭擋已是2002年的事，雖然這段期間內偶爾會碰到，這次終於有機會再度合作，妻夫木聰謙虛地說還有很多要向藤原龍也學習的地方，藤原龍也則表示自己也有很多地方要向妻夫木聰討教；而這樣的組合不但新鮮，2人在劇中常常意見不合，卻又深知彼此的底線，成為本劇的看點之一。

《Get Ready！》於每週一上午在friDay影音KKTV同步更新。