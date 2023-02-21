近年來物價上漲，想要找到便宜好吃的便當店越來越不容易，一名網友表示，日前他在台北市買到「60元便當」，有一大塊排骨塞滿餐盒，讓他直說是佛心店家。照片曝光後引來網友熱議，看到配菜有一整顆滷蛋驚喊「太奢扯了吧」，不過也有人猛酸是「監獄菜色」。

原PO在PTT八卦板以「台北這樣60元很佛了吧」為題發文，並上傳一張照片，其中可見便當內僅有三菜一飯，排骨幾乎要蓋滿整個餐盒，另外還有整顆滷蛋及少許高麗菜。原PO認為，現在到便當店買一顆蛋也要15元左右，等同其餘菜色只要45元，讓他不禁大喊「超佛」，也希望鄉民能推薦其他高CP值的店家。

貼文曝光後，有許多網友熱烈討論，「蛋就值20元了」、「還蠻佛的，現在台北便當有夠貴」、「在哪裡？我明天去買」、「有蛋的給respect」、「整顆蛋也太奢侈了吧」、「可以了啦！蛋+排骨可能就要破50了」、「超便宜，一堆人吃肉不知肉貴，這排骨光單買就要50以上了」。

不過也有一票網友並不買單，留言狂酸，「比我公司的外籍移工吃的還爛」、「臺鐵便當都比你的猛」、「有點心酸，我以前吃65的秋刀魚便當」、「監獄菜色」、「台北真的窮人地獄」、「滷汁都不給是要我乾死是不是」。