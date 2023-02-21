大陸央視新聞用戶端21日報導，中國首次主持制定鐵路電氣化國際標準。大陸國家軌道交通電氣設備與系統技術委員會透露，中國向國際電工委員會提交的《軌道交通列車過分相系統匹配技術準則》日前通過全球成員國投票，這是中國首次主持制定鐵路電氣化技術領域的國際標準。

國際電工委員會是國際公認的三大國際標準化組織之一，此次投票通過的《軌道交通列車過分相系統匹配技術準則》，主要用於規範列車控制斷電過分相或地面設備控制帶電過分相的系統功能。

鐵路營運中，給列車供電的接觸網每隔10公里到30公里存在一段無電隔離分相區。列車過分相時，存在斷電或者帶電闖分相的安全隱患，需要制定一套技術標準，確保鐵路運輸安全和可靠性。

未來3-5年，中國將作為召集人承擔國，組織大陸國內專家與加拿大、法國、英國、日本、俄羅斯、瑞士等6國技術專家共同完成標準起草，經國際成員國投票通過後發布，應用於國際電氣化鐵路建設和營運管理。

不只是鐵路電氣化標準，近年來，國際鐵路聯盟已發布實施多項由中國制定的高鐵建設標準，其中有11項系統級標準填補了國際空白。

截至2022年底，中國高鐵營運里程已達到4.2萬公里，國際鐵路聯盟已先後發布實施由中國主持制定的「高速鐵路設計、通信信號、基礎設施、供電」等多項標準。國鐵集團專家主持參與了國際鐵路聯盟高速鐵路、列車網路、制動系統等專業的60多項重要技術標準的制修訂，主持完成11項高速鐵路系統級標準，填補了高速鐵路實施、設計等關鍵領域國際標準的空白。

在總結世界高速鐵路設計成功經驗的基礎上，全面系統地納入中國高速鐵路設計理念、技術裝備、關鍵參數、養護維修等方面的創新成果和優勢技術，為世界高速鐵路建設營運貢獻了中國智慧和中國方案。