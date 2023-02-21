根據美國財經新聞網站Benzinga所做的分析，2000年標普500指數前十大市值股，只有唯一一檔現在還留在這個Top 10排行榜上，那就是微軟。

這23年多來，蘋果絕對是最大的贏家。蘋果在2010年從市值Top 10之外一舉躍升至第二名，僅次於能源巨頭埃克森美孚，目前其市值已經高達2.4兆美元，在標普500指數所有成分股中排名第一。而在23年前，在那個還沒有iPhone、iPad、Apple Watch的年代，甚至連iPod都還未問世時，當時蘋果的市值只有區區165億美元。

這意味著或許在2046年最有價值的公司現在還沒有上市。即使是像谷歌這樣的公司，在2004年完成IPO，也到了2016年才站上市值一哥的位置。

而最大的輸家非奇異公司（General Electric Company）莫屬。奇異在1995年成為標普500指數的市值王，且一直到2005年都穩居排名第一的寶座，但時至今日，該公司連前80名都擠不進去。

奇異公司並不是這些年來唯一一家失速墜落的公司。保險業巨頭美國國際集團公司（American International Group Inc,AIG）在2000年榮登市值前八強，但在2008年金融危機期間受到重創後，其市值在過去23年間已經縮水約68%。

過去20年來科技業雖勃蓬發展，但半導體巨頭英特爾卻嚴重落隊。2000年英特爾的市值在標普500指數中排名第十大，但如今它甚至連標普500市值前五大半導體公司都排不上。

像蘋果、微軟和亞馬遜這樣的公司現在看起來似乎銳不可當，彷彿永遠都能霸佔這些市值排名榜的頂尖位置，但歷史所呈現的卻是另一個截然不同的故事。擁有最佳產品、服務和品牌的公司，在任何時代都能在市場上傲視群雄，但如果他們停下了不斷創新與精進的腳步，那麼再好的榮景也將是曇花一現。