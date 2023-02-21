久旱不雨，頭前溪豆腐岩變「豆腐乾」，水情緊急，春耕受到影響，農水署新竹管理處處長林賢正21日召集成立「緊急亢旱應變小組」第一次工作會議，就「替代水源評估」及「加強水源分配管理」訂定計畫，擬定步驟，全力讓新竹地區農民完成整田插秧作業。

根據氣象站雨量資料顯示，2020年為水情最為緊急的乾旱期，當時1月和2月分別有36.5毫米及55毫米降雨量，但今年1月降雨量只有9.5毫米，2月迄今累計21.5毫米的零星降雨，水情嚴峻更甚過往。

新竹管理處位處水資源競用區，轄內無水庫供灌，灌溉水源為頭前溪、鳳山溪等河川取水，調配較其他灌溉區域更為困難。

頭前溪上游的上坪溪上坪堰，原可供水2.4cms，目前僅剩1.3cms水量，水量受日常天候影響日漸困窘，致到中游的豆腐岩，幾 近無水變「豆腐乾」，沿線新竹縣、市農田春耕受影響。

竹北地區新社圳一帶溪底乾枯無水，缺水較為嚴重，影響農田灌溉用水，目前仍須俟上游農田翻耕後的餘水供應情形才能進一步統計影響範圍。

竹北站目前整體缺水嚴峻，芎林部份油羅溪水位下降流量日漸減少，水情趨緊。新埔站部份鳳山溪、宵裡溪流域，沿線整田率達到60％，目前藉由加強灌溉管理調度調配水源，春耕用水至插秧期採節約調度、輪流灌溉可預期完成整田。

林賢正指出，該處未雨綢繆就替代水源方案，研擬「詢用私人井或租用抽水機」因應，同時就有限水源極限利用部份加強水源分配管理，錯開整田時間，採上游先灌、下游後灌的輪灌方式，降低尖峰用水量，讓水利小組掌水人員進行水量日夜調配，善用水利設施蓄豐濟枯，調配灌溉。