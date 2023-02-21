KPMG安侯建業執行長吳麟指出，2023年為碳管理的重要行動年，我國氣候變遷因應法開始施行、主管機關的行動落地、國際上CBAM要求企業進行碳揭露與碳確信。這次取得確信資格，代表主管機關在推動國家永續政策執行上，KPMG安侯建業是可賴以信任的第三方，KPMG將持續協助政府與企業，與世界同步永續的使命與行動。

KPMG安侯建業執業會計師黃郁婷表示，企業揭露的ESG資訊逐漸成為投資決策的重要判斷依據，投資人及利害關係人日益重視揭露數據的品質，至於數據的品質如何增加公信力及可靠性，第三方確信是最直接的佐證方式，透過外部檢視，企業更能進一步提升企業永續營運與改善永續系統流程。

KPMG安侯碳資源服務董事總經理黃力家則說，為達成2050淨零排放的全球目標，我國主管機管邁開大步與國際資本市場接軌，要求上市櫃公司進行以財務報表為邊界的溫室氣體盤查與第三方確信，此舉將引導我國企業更加重視氣候變遷的風險與機會，並向投資人展示負責任的減碳作法。