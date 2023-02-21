三星Galaxy S23旗艦系列預購開紅盤，取貨首日就湧現一票粉絲排隊。（三星提供）

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星樂觀看待Galaxy S23旗艦系列後續銷售動能，目標是較前代成長20％。（陳俊吉攝）

來自新莊的許先生15日凌晨就來等候取機，迫不及待分享使用心得。（陳俊吉攝）

台灣三星於微風南山旗艦體驗館打造遊樂區，其中「玩星競速場」以Galaxy S23 Ultra提供流暢不卡頓的遊戲體驗。（三星提供）

24日至4月30日於全通路買Galaxy S23旗艦系列，上網登錄可獲好禮。（朱世凱攝）

三星日前發表Galaxy S23旗艦系列新機，包含強化攝錄功能讓夜拍作品更亮眼，CPU較前代效能提升30％等，開放預購後掀搶購熱潮。昨（21日）開放首波預購民眾優先取貨，儘管細雨綿綿，一票人仍漏夜於三星微風南山旗艦體驗館排隊，搶到頭香的許先生表示，自己15日凌晨就來等，「我本身從事手機行業，使用三星已10年了，非常喜歡S23 Ultra較S22 Ultra更方形的手感，還有升級2億畫素的拍攝體驗，想趕快開箱用給大家看。」

台灣三星觀察這波預購狀況，Galaxy S23 Ultra機型表現超乎預期，以近75％占比創新高；容量方面，512GB及256GB各有所好，包括S23 Ultra、S23＋各有約半數擁護者，而超大容量仍是特定用戶最愛，S23 Ultra 1TB機種預購首日在各通路就秒殺完售。顏色方面，三款機種皆以「墨竹綠」最受消費者青睞，銷售占比逾3成；「夜櫻紫」則以近3成的表現位列第二，「曇花白」及「深林黑」各約占2成。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy S23旗艦系列預期銷售目標是成長20％，就預購表現來看，線上商城及三大電商皆成長40％，線下通路成長20％，預購表現超乎預期；另本次行銷方案中，提供穿戴裝置加價購，搭售率達20％以上，更勝以往的13％。

台灣三星本次於微風南山旗艦體驗館，打造星粉VIP專屬休憩空間和「星潮玩樂區」，其中「植感攝影棚」運用Galaxy S23 Ultra旗艦2億畫素鏡頭，化身潮流雜誌封面主角，還可使用S Pen後製功能，於相片上繪製專屬塗鴉，創作獨一無二的影像紀錄；而「玩星競速場」，以Galaxy S23 Ultra輕鬆串聯Odyssey Ark 55吋超大曲面電競螢幕，星粉可舒適地於電競椅上享受流暢遊戲體驗。

來不及預購新機也沒關係，三星祭出一系列購機優惠，24日至4月30日於全通路買Galaxy S23旗艦系列，上網登錄可獲45W快充旅充組Type C、矽膠薄型保護殼，還有Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高350元、YouTube Premium免費試用4個月等。