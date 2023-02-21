女星侯佩岑以高學歷和知性氣質著稱，她從美國留學歸來後在電視圈擔任記者，憑藉甜美外型和流利口條很快當上主播，有「台灣第一美女主播」的美稱，她2004年淡出主播台轉往演藝圈發展，受到許多粉絲喜愛；近日她曬出一系列美照，卻喊話「有點憂鬱」，不過粉絲們卻歪樓誇她有逆天美腿。

侯佩岑是圈內出名的甜姐兒，在螢幕前的甜美外型和開朗性格很受觀眾喜愛，在社群平台上的她大多面帶微笑，給人陽光親切的印象，侯佩岑昨日在社群平台發文寫下：「發現原來自己不笑的時候，看起來有點憂鬱」，有感而發「就憂鬱一下下吧，陪伴情緒，陪伴自己，接受喜怒哀樂」，曬出的照片中侯佩岑穿著白色長袖上衣和黑色短褲，露出兩條纖細美腿，她低頭看著腳上的高跟鞋，沒有笑容的側臉精緻優雅。

女星陶晶瑩搞笑留言：「美眉，要吃飯喔～」，女星蔡秋鳳也讚「一樣很漂亮」，網友誇讚侯佩岑「不笑的時候有另外的一種美」、「還是水水水」、「憂鬱美還是令人羨慕！」，也有人把重點放在侯佩岑的美腿上「佩岑姐姐腿好美」。

侯佩岑畢業於美國南加州大學，與沈春華、楊德昌、陳妍希、蔣偉文等人是校友，她過去曾主持第16屆金曲獎、第42屆金鐘獎等大型頒獎典禮，近年她將重心放在家庭，鮮少登綜藝節目，不過露面的優雅狀態仍美翻不少網友。