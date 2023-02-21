228連假將屆，許多民眾已計畫出遊。台中市政府觀光旅遊局21日表示，228連假長達4天，力邀民眾來山城騎車、泡湯輕旅行，從東勢、石岡、新社一路玩到和平、谷關，體驗山城之美，並夜宿溫泉飯店泡好湯，享受幸福好時光。

228連假長達4天，台中市觀光旅遊局力邀民眾來山城騎車、泡湯輕旅行。（台中市觀光旅遊局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局指出，台中知名的東豐自行車綠廊穿梭於客家山城，全長約13.6公里，加上與后豐鐵馬道相接，全長達19公里，車道全線綠意盎然、景色宜人，途中會經過日治時期磚造的9號隧道、鋼製桁架搭建而成的花梁鋼橋、大甲溪河畔的石岡水壩等，還可順道至東勢客家文化園區，探索客家文化，園內建築物採用紅磚砌成，從一磚一瓦間重現過去的歷史歲月、累積的生活智慧。

此外，也推薦到新社體驗採菇及參訪生態園區，晚餐不妨走進山城客家餐館或當地小吃店，品嘗客家經典菜餚，如炒粄條、客家小炒、薑絲大腸等料理，餐後再前往谷關入住溫泉飯店，好好泡個美人湯，消除整天疲勞，為隔天的行程充足電力。

228連假長達4天，台中市觀光旅遊局力邀民眾來山城騎車、泡湯輕旅行。（台中市觀光旅遊局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局提到，民眾也可挑戰全長約1500公尺、有打卡聖地－絕美吊橋之稱的「捎來步道」，沿途綠意盎然、鬱鬱蔥蔥，峭壁美景盡收眼底，回程途中則可至大甲溪發電廠品嘗特色口味的蜂蜜五葉松冰棒，以及遠近馳名的白冷肉包，為這場輕旅行畫下完美的句點。

228連假長達4天，台中市觀光旅遊局力邀民眾來山城騎車、泡湯輕旅行。（台中市觀光旅遊局提供／陳淑娥台中傳真）

台中山城地區除了知名溫泉、特色休閒場所和登山步道外，還有更多大自然秘境等旅客探索；另也提醒民眾，泡湯應選擇領有合法溫泉標章的場域，才能泡得安心又健康。