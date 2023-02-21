美濃傳統習俗2023送聖蹟文化節今天在廣善堂及美濃舊橋盛大舉辦「送聖蹟字紙祭」儀式，活動遵循古禮進行祭拜與請神儀式，區長鍾炳光及高雄市客委會主委楊瑞霞等代表，將字紙灰以竹勺舀起，透過竹道引流的方式流入溪水中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步，讓2023美濃送聖蹟文化節活動圓滿結束。(美濃區公所提供／林雅惠傳真)

美濃傳統習俗2023送聖蹟文化節今天在廣善堂及美濃舊橋盛大舉辦「送聖蹟字紙祭」儀式，活動遵循古禮進行祭拜與請神儀式，區長鍾炳光及高雄市客委會主委楊瑞霞等代表，將字紙灰以竹勺舀起，透過竹道引流的方式流入溪水中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步，讓2023美濃送聖蹟文化節活動圓滿結束。(美濃區公所提供／林雅惠傳真)

美濃傳統習俗2023送聖蹟文化節今天在廣善堂及美濃舊橋盛大舉辦「送聖蹟字紙祭」儀式，活動遵循古禮進行祭拜與請神儀式，區長鍾炳光及高雄市客委會主委楊瑞霞等代表，將字紙灰以竹勺舀起，透過竹道引流的方式流入溪水中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步，讓2023美濃送聖蹟文化節活動圓滿結束。(美濃區公所提供／林雅惠傳真)

美濃傳統習俗2023送聖蹟文化節今天在廣善堂及美濃舊橋盛大舉辦「送聖蹟字紙祭」儀式，活動遵循古禮進行祭拜與請神儀式，區長鍾炳光及高雄市客委會主委楊瑞霞等代表，將字紙灰以竹勺舀起，透過竹道引流的方式流入溪水中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步，讓2023美濃送聖蹟文化節活動圓滿結束。

2023送聖蹟文化節擴大舉辦，以「敬字惜紙」為主軸，規劃系列活動讓民眾藉由互動式參與，更加了解美濃客家文化，延續具有意涵的優良傳統，除了2月19日舉辦「百人書法大賽．玩字戲墨」、「漫遊美濃．自行車巡鄉之旅」、「客家藝文展演」之外，21日在廣善堂及美濃舊橋盛大舉辦「送聖蹟字紙祭」典禮儀式。

美濃區公所表示，「送聖蹟字紙祭」傳承百年源遠流長，視為美濃具有指標性的傳統習俗，如今成為高雄市無形文化資產，展現美濃客庄重視耕讀文化，不吝培養子弟讀書，造就「博士之鄉」稱號，揚名國際。

現今隨著文化意識抬頭，有感於長者逐漸凋零、青年外移，為了讓客家文化得以傳承，以「敬字惜紙」為基石，拓展許多不同面貌的藝文活動，邀請民眾實地參與了解美濃在地客家文化。

2月21日活動遵循古禮進行祭拜與請神儀式，隊伍從廣善堂出發，在鑼鼓、客家八音團、恭送聖蹟牌引領下，身著藍衫婦女挑著字紙擔跟著隊伍從廣善堂出發一路步行到美濃舊橋進行開壇儀式，在美濃舊橋上，區長鍾炳光及廣善堂主委劉棋杰邀請客家文化發展中心副主任吳德棋、高雄市客家委員會主委楊瑞霞主委等代表，將字紙灰以竹勺舀起，透過竹道引流的方式流入溪水中，上達天聽，庇佑美濃子弟學業進步。

鍾炳光表示，美濃秉持客家「崇敬文字」涵養，透過字紙祭表達對文字敬重，庇佑美濃子弟功成名就，因有字紙祭加持美濃博士比例堪稱全台之高，為了讓美濃子弟更加了解其內涵，今年特別邀請美濃地區的福安國小及美濃國小學生們一同參與，並號召周邊社區共襄盛舉，體驗客庄文化達到傳承效益。

客家人對書寫後的字紙相當敬重，因此在村莊設焚燒字紙的爐亭，稱為敬字亭。在敬字亭下方的石牌，則供奉了倉頡、孔子、文昌帝君等與教育有密切關係的神祇，這也反映了美濃對於文學與教育的重視。

2023美濃送聖蹟文化節擴大舉辦，除了遵循古道的「送聖蹟字紙祭」外，為宣傳「敬字惜紙」文化與推廣活動，2月19日至3月4日美濃舊橋上擺放以「美濃吉祥物」、「敬字亭」等元素結合創作大型裝置藝術，歡迎前往美濃漫遊的民眾拍照打卡。