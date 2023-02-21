劉家凱成立個人品牌推出新單曲〈Come with Me〉。（凱開而彈提供）

魚丁糸吉他手劉家凱彈而優則唱，他為破億電影《關於我和鬼變成家人的那件事》擔綱配樂，更以主唱人身分獻出插曲〈Come with Me 〉，並邀來男主角之一林柏宏共同合唱，這驚喜彩蛋引發影迷們、網路上高度猜測熱議歌聲是誰，這也是劉家凱首部長片配樂作。

劉家凱為單曲〈Come with Me 〉封面染了一頭灰冷棕髮色，平時熱愛潛水、游泳運動的他擁有結實體格，穿上一席潮水綠的剪裁西裝宛如超模上身，突顯出其個人既時尚又中性的成熟面，帥氣逼人的臉書發文吸引一排讚聲留言，更意外釣出男神許光漢本尊留言「不敢相信」給予稱讚。

劉家凱以個人創作品牌「K6」出擊，名稱取自他的英文名字「Kay Liu」諧音，推出新歌〈Come with Me〉，電影由男神許光漢與林柏宏領銜主演，短短9天便創下全台票房破億的超狂成績！已有超過40萬人次聆聽過他的配樂作品，被冠上「億劉配樂家」的美譽，他以主唱人身分興奮表示：「受寵若驚，不敢相信！第一部配樂就做到了破億的電影！」更開心直呼，「希望未來可以繼續擔任各電視、電影的億劉配樂家」。

除了配樂，劉家凱也是蔡依林演唱的電影主題曲〈親愛的對象〉共同作曲人；個人首發單曲令人驚艷，也讓樂迷更期待未來K6在品牌名下陸續推出的個人作品。