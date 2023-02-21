南投縣立委補選候選人林明溱，針對南投市的發展，認為要創造更多就業機會，必須擴大開發工業區，並開闢新的道路，拓寬交通要道，創造廠商、就業及政府三贏局面。

林明溱表示，南投市工業路（慈善宮附近）往東延伸的土地，已被國土計畫列為優先開發工業區，因此，他承諾當選後，將向相關單位爭取規畫經費開發工業區。

評估規畫若可行，可為南崗工業區（412公頃）增加68公頃土地，提升16％的可運用面積，讓南崗工業區群聚能量加大，紓解缺乏工業用地問題，並能吸引廠商到南投投資。

林明溱指出，南崗工業區要有好的發展，必須要有完善的交通網，因此，工業區的主要道路工業路，應往北方向延伸，連接至台14丁線、坪林橋（草溪路），跨越貓羅溪，就近從中興交流道上國道3號，或是往中興新村方向。

林明溱表示，他擔任縣長期間拓寬福崗路一段，成為前往南投交流道的主要道路，而福崗路一段與南崗路口，繼續往西是半山坑排水溝旁道路，全長約500公尺，可以直接通到工業路，但其道路狹小，大車難以通行；未來也會爭取經費拓寬，讓工業區的交通更方便。

林明溱指出，南投市貓羅溪整治規畫案，也要再接再厲，透過立委權責請中央做整治可行性方案的評估。