人體的皮膚、排泄物都透顯身體健康狀況，泌尿科醫師表示，男性精液顏色也是身體訊號，正常顏色應為乳白色或淡黃色，若為透明，通常是身體沒有足夠精液分泌，此時多補充蛋白質即可，但若出現紅色、棕色、白色或渾濁，則可能是身體發炎，例如攝護腺炎等疾病，應及時就醫。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專上表示，就像尿液顏色與健康狀況相關，精液顏色也透顯出身體狀況，正常情況下，男性精液應該是乳白色或淡黃色的，但若為以下情況，則要繼續觀察身體狀況，適時補充營養，甚至及早就醫。

1. 透明或無色：

透明或無色的精液通常是因為體內沒有足夠的精液分泌，出現這類顏色不是嚴重問題，此時多喝水、多補充蛋白質即可。

2. 黃色或綠色：

通常是由於食物染色或某些藥物的影響，但如果持續出現這種顏色，建議到醫院進行檢查。

3. 紅色或棕色：

紅色或棕色的精液通常是由於炎症或感染導致的，建議及時就醫。

4. 白色或渾濁：

渾濁的精液可能是精囊炎或攝護腺炎等疾病所引起，如果同時有頻尿、急尿、尿尿會痛等症狀，要及時就醫。