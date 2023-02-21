南部水情吃緊，嘉義縣政府因應經濟部水利署3月1日起將嘉義縣水情燈號轉為「黃燈」， 將實施減壓供水，現有4座回收水中心每日提供總共千餘噸「生活次級用水」，讓民眾免費取用於非接觸人體之用，還有山區設置緊急備用水塔、檢驗抗旱井水質備用於農田灌溉。

縣府表示，嘉義縣治汙水廠、朴子市水資源回收中心、民雄鄉水資源回收中心及大埔美水資源回收中心，每日放流水各約4000噸、1470噸、2600噸及1000噸，每日可提供回收水各約400噸、300噸、200噸及400噸。

嘉義縣民雄鄉水資源回收中心淨化汙水後再利用為生活次級用水。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

這些回收水屬於「生活次級用水」，可用於道路清洗、澆花、洗車、打掃、拖地等非接觸人體、清潔物品的用途，民眾不需事前上網申請，可直接帶容器到各資源回收中心，現場填寫資料後即可取水。

縣府也針對山區無自來水且易缺水地區，設置簡易自來水，並在中埔、番路、竹崎、大埔等鄉鎮架設88座緊急備用水塔，擴大山區儲水量，讓山區民眾可就近取水使用。

縣府還指出，嘉義縣有34口抗旱井，其中32口屬於農水署所有，1口為台糖所有，1口屬台水所有；民雄、新港、東石、大埔各有1口，其餘30口在大林；縣環保局已展開抗旱井水質檢測作業，提早整備抗旱相關措施。

縣府進一步表示，抗旱井主要是由農水署配用給農田的灌溉用水，縣府負責檢測水質狀況，目前台水公司在新港、大林淨水場內新鑿設4口抗旱井，預計4月底前每日約可提供4000噸水。