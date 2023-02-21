中央書局自2022年已推3季作家料理，2023年第四季邀兼具造型師與知名部落客「凱特王」、台灣麵包界「阿洸師傅」，及資深廣播音樂人馬世芳，攜手以蘊含人生「閱歷」為題，利用料理譜寫有關人生、回憶的感觸與感動。

活動中，3位老師的料理有鹹有甜，獨特的主餐到甜點讓菜單呈現嶄新的面貌，料理全新菜單含有「人生故事」。

部落客「凱特王」以Julia Child的經歷為啟發，Julia37歲踏入廚房、51歲有螢幕的故事，「凱特王」推味蕾裡尋覓自我的「焦糖杏仁巧克力蛋糕午茶組」鼓勵女性不被年齡、外界眼光等因素綁住，追求自我。

29歲從音響工程師成為麵包師傅，堂本麵包店、亞森洋菓子的創辦人「阿洸師傅」研究起酵母，成為台灣自養酵母的先驅，這次更將自己的酸種麵包入菜，搭配紅燒牛肉及奶油滑蛋，特別加入紅胡椒、粗鹽豐富整道料理的風味，吃起來讓人意猶未盡。

馬世芳老師除了人生閱歷，還多了「記憶」的味道，將父親的三杯雞、母親的涼拌白蘿蔔絲與自己的牛蒡腰果清湯，一家三代，在「爸爸的三杯雞套餐」這道料理裡團圓，最日常、最溫馨的家常之味。

中央書局自2022年推出三季作家料理，邀請焦桐、洪愛珠、蔣勳、蔡珠兒、裴偉、陳綺貞等作家為饕客打造極具特色的文學料理。第一季以「回憶」為主軸、第二季強調「厚工」、第三季以「時間」入菜，第四季邀「凱特王」、「阿洸師傅」，及馬世芳上菜。