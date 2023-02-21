美國最新提出警告，如果中國在烏克蘭戰爭問題上對俄羅斯提供物質支援，將會產生後果。

美股周一休市，市場交易量偏低，此外人民幣走弱，也影響買氣。

周二香港恆生指數收盤跌357.47點或1.71%，為20529.49點。國企股(H股)跌1.97%，為6925點。科技指數重跌3.56%，為4158點。

網路應用股集體下跌，京東跌8.5%；京東物流跌2.1%；騰訊跌4.0%；美團跌4.1%；阿里巴巴跌4.2%；百度跌4.8%；快手跌6.3%。

匯豐控股在中午公布財報後，股價升1.2%，報59.5港元，創一年新高。但在午後執行長召開新聞會之後，股價收盤下跌2.0%，報57.6港元。

中國投資基金在周一大跌15%之後，周二在14.7%，報2.21港元；此前深圳監管機關示警鼎益豐(中國投資基金前身)的相關非法金融風險增加，且鼎益豐相關企業主體眾多，遍布內地各處。