製作人馬克伯恩（Mark Burman）首度執導劇情長片《火線埋伏》（Ambush），找來金球獎得主強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）、《黑暗騎士》亞倫艾克哈特（Aaron Eckhart），以及《花邊教主》康納保羅（Connor Paolo）攜手演出，改編自1966年的越戰真實事件，刻劃一群美軍探索更高難度的「地下隧道戰」，並為奪回致命文件，穿梭在地道當中，與敵軍近身諜對諜，緊張刺激，將讓觀眾腎上腺素飆升，打破觀眾熟知的戰爭片形式。

作為導演處女作，馬克伯恩立志創新，為觀眾帶來前所未見的「新式戰爭」，並打破過往壕溝、搶灘、空戰場面，改以還原越南最知名的越戰遺跡「古芝地道」，甚至還將戰場拉到地面之下，難度一下子大躍進。尤其「古芝地道」是越軍抗美的關鍵基地，不只高度隱密到肉眼難以看見出入口，整個地道總長高達200公里，內部由3層結構組成，寬度僅80公分不到，高度不超過150公分，這也讓片中各個身高超過180公分的壯漢演員，光是正常行走都顯得舉步維艱。

此外，為了打造片中超乎想像的複雜結構，劇組前後耗費2年時間，在美術與燈光上下足功夫，並花費大量時間研究當年建造地道所使用的泥土，還透過日光、蠟燭、閃光來表現地洞於不同層結構位置的深淺程度。當演員與劇組人員聚集在隧道拍攝時，那緊密又窒息的貼近感，甚至讓工作人員心有餘悸地表示：「這種幽閉恐懼感很真實！」

不僅利用地下戰突破過往戰爭片形式，更呈現多種讓角色們瀕臨死亡的陷阱，在找尋高機密文件的同時，還得隨時小心謹慎的緊張感。尤其在地道當中，菁英隊員們僅能透過手電筒的微光來摸索前進方向，但陰暗光線可不是最令人害怕的事，不知道下一秒黑暗中將會出現什麼的未知感，才真正讓人崩潰，就連飾演率領小隊前進的下士康納保羅都驚呼：「觀賞時你可以感受到2種截然不同的電影類型，最開始是一部動作戰爭片，但到最後竟變成懸疑驚悚片！」

在片中可見各式各樣的生命威脅，可能一腳踩空，摔進鋪滿銳利如刀的削肩木頭裡而開腸破肚，或輕輕抬腳就讓自己被迫接受毒蠍的洗禮；而突然出現的敵人比鬼更可怕，讓他們轉角遇到的不是愛而是機關槍連續伺候，近距離一顆手榴彈滾來就可能全軍覆沒，難以逃跑的地理位置，以及無法預測的恐怖行動，讓觀眾在觀賞過程繃緊神經。《火線埋伏》將於3月3日在台上映。