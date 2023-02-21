女人的地雷！一間餡餅店上方掛著紅布條寫上爆漿餡餅買10送1，底下一排白色文字流露濃厚警告意味「請珍惜生命，18歲以上請勿叫阿姨」，其他網友笑說「叫的都做成餡餅了」、「叫阿姨頭會爆漿」、「大家應該知道肉餡都怎麼來的」，引起網友討論。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處店面內有個賣餡餅的攤車，攤車上方擺放著紅色布條寫著大大黃色字樣「爆漿餡餅買10送1」，而布條底部還有一排白色字體卻讓路過民眾看了會心一笑，因為內容是「請珍惜生命，18歲以上請勿叫阿姨」。

一間餡餅店上方掛著紅布條寫買10送1，底下一排白色文字露出濃厚警告意味稱「請珍惜生命，18歲以上請勿叫阿姨」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該餡餅店家要求若顧客年齡大於18歲，就不能叫店家「阿姨」，照片曝光隨即引起網友們討論，網友留言笑說「叫的都做成餡餅了」、「叫阿姨頭會爆漿」、「你各位以為肉餡都怎麼來的」、「叫了阿姨，爆漿的就不是餡餅，而是你的腦袋」、「上一個叫阿姨的已經變成餡料了吧」。

也有不少網友說女人不管到什麼年紀，都不希望自己被叫阿姨，叫「美女」、「姊姊」、「小姐」都比較好，還有網友分享「曾經稱呼一個看起來大概80歲的客人阿嬤，結果她罵我沒禮貌，應該叫她美女」、「有次我在皮膚科遇到目測50歲以上的病患，被25~30歲的前檯叫阿姨，因此爆氣」。