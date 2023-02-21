根據路透社取得的歐盟委員會文件，史密斯將率領一個由18名管理高層組成的代表團出席這場歐盟聽證會，其中包括Microsoft Gaming執行長Phil Spencer。動視暴雪則由自家執行長Robert Kotick代表出席。
在提交補救措施以解決反壟斷爭議前，微軟可望透過這場聽證會去探測歐盟高層與各國反壟斷官員的意向。
微軟去年1月宣布收購砸690億美元收購動視暴雪，以強化與領頭羊騰訊和索尼一較高下的競爭力，但這項交易在歐洲、英國和美國都面臨監管阻力。
索尼一直希望有關當局擋下這筆交易，這次派出其遊戲部門主管Jim Ryan出席聽證會。
根據歐盟文件，Alphabet旗下谷歌公司、擁有遊戲業務的晶片設計公司輝達（Nvidia）、知名電子遊戲開發商Valve和藝電、歐洲遊戲開發商聯合會（EGDF），以及德國、比利時、捷克、芬蘭、法國、義大利、葡萄牙、西班牙和瑞典的競爭監管機構都將參加這場聽證會。
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