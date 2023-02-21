隨著國境解封、日圓貶值，旅遊電商易飛網看準國人赴日旅遊熱潮湧現，推出日本九州佐賀包機行程，首發航班訂於4月2日啟航，並同步舉辦「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中有「佐」、「賀」2字，即可享0元遊佐賀，姓名只有其中一字者，攜伴同行亦享最高1萬元折扣，活動將於2月23日開放報名。

佐賀受日本電影《佐賀的超級阿嬤》助力而成為家喻戶曉的日本二線城市，其位於九州地區的西北部，鄰近福岡、長崎與熊本，從台灣直飛只需2.5小時，且佐賀的巴士及火車相當便利，旅人不論使用大眾交通運輸工具或自駕遊都非常適合。

佐賀擁有豐富的自然景觀及悠久的歷史文化，現為日本著名的陶瓷之鄉，「有田燒御膳」便是特別使用有田燒器皿裝盤，結合當地精選食材而成的特色菜餚。佐賀也有多個溫泉鄉，其中以「美肌之湯」聞名的嬉野溫泉最廣為人知；知名景點「大魚神社」則擁有3座隨著潮汐現身的海上鳥居，漲潮和退潮時擁有截然不同的風貌。

易飛網董事長周昀生表示，為迎接疫後旅遊新熱潮，易飛網早在國境開放前即針對東南亞及東北亞熱門城市進行包機行程的規劃，盼在疫後機票價格上漲的趨勢中，推出較親民的旅遊價格水準，而日本九州佐賀即為易飛網部署的重點城市之一，除因日本電影《佐賀的超級阿嬤》動人情節深植人心外，也盼提供國人一線城市以外的赴日旅遊選擇。

易飛網佐賀包機將自4月起的每周日及周四出發，航班時間早去午回，首發航班則定為4月2日。為歡慶佐賀包機啟動，推出「尋找『佐』『賀』」活動，凡旅客姓名中同時有「佐」、「賀」2字者，憑身分證件即可免費獲贈「佐賀機加酒4日／5日自由行」，並透過易飛網前10趟佐賀包機航班0元遊九州，限額僅50名。

姓名中有「佐」、「賀」其中1字者，攜伴報名佐賀指定行程，可享團體旅遊2人共折扣1萬元、機加酒自由行2人共折扣6000元優惠。

易飛網指出，「尋找『佐』『賀』」活動將自2月23日上午10時整於易飛網官網開跑，並於3月31日截止，想飛日的旅人趕緊備好身分證件搶優惠，姓名剛好有「佐」、「賀」2字的旅人更是不能錯過。