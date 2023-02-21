《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季賽第5週賽事於上週日結束，目前戰績9勝1敗的T1穩坐聯賽第1，其後有戰績同樣7勝3敗的GEN.G、KT羅斯特（KT）兩隊共同排名第2。LSB雖然戰績也是7勝3敗，但由於淨勝局數5局低於GEN.G、KT的7局，因此暫居第4。DK和HLE，戰績同樣6勝4敗，目前尚在晉級季後賽的安全名單內。剩下的4支隊伍：BRO、KDF、DRX及農心紅軍（NS），僅有上週取得1勝1敗，春季賽目前以4勝6敗的戰績排名第7的BRO擠進季後賽名單的機會較大。

本週三（2/22）安排有2場比賽，分別由NS對上GEN，以及KT對上DK，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，切勿錯過。以下是相關分析：

2/22（三）16:00，GEN.G戰隊 @ 農心紅軍，推薦：GEN.G戰隊－1.5（局）勝

先說GEN.G，上週2場比賽先後對上聯盟排名第8的KDF以及排名第1的T1，分別取得1勝1敗的戰績，對上KDF的比賽，GEN.G取得勝利是意料中的事，畢竟兩隊無論是陣容或是選手的經驗，都有相當程度的落差；至於另一場對上T1的比賽，GEN.G雖然以1：2落敗，但這場聯盟排名第1之爭，GEN.G打得十分精彩，雙核心Chovy、Peyz兩人全場分別打出KDA值5.4（13／7／25，代表「擊殺數」／「死亡數」／「助攻數」，以下同）、KDA值3.1（17／9／11）的成績，表現不亞於T1雙核心Faker的2.2、Gumayusi的3.9。再說NS，上週2場比賽先後對上聯盟排名第6的HLE以及排名第2的KT，均以0：2落敗，春季賽已吞下6連敗的NS，看不出有任何轉機，從數據面來看，戰損比（Kill to Death ratio，K/D）0.72，平均每局8.6個擊殺、11.9個死亡，在聯盟排名倒數第2。本場比賽，雙方實力有明顯的差距，看好GEN.G能輕鬆贏下比賽，推薦可買GEN.G讓1.5局勝。

2/22（三）18:30，DK戰隊 @ KT羅斯特，推薦：不讓分「KT羅斯特」勝

先說DK，上週2場比賽先後對上聯盟排名第7的BRO以及排名第4的LSB，分別取得1勝1敗的戰績，對上BRO的比賽，雙方在上、中、下三路的表現都有明顯差距，DK以直落2拿下勝利；至於另一場對上LSB的比賽，DK以0：2落敗，當對手是聯盟名列前茅的LSB時，以DK的雙核心ShowMaker、Deft兩人近期下滑的狀態，無法應付手感正好的Clozer和Envyy，全場ShowMaker、Deft分別打出KDA值1.5（3／4／3）、1.7（0／3／5）的成績，遠低於Clozer的15.0、Envyy的18.0。再說KT，上週2場比賽先後對上聯盟排名第10的NS以及排名第9的DRX，KT均以直落2輕鬆拿下勝利，春季賽目前已收獲5連勝的KT，雙核心Aming和Bdd兩人功不可沒，Aming本季打出KDA值6.3（4.0／1.2／3.6）在下路選手中表現最好，中路選手Bdd的4.8（3.1／1.6／4.5）在中路選手中也是名列前茅（僅次於Chovy）。本場比賽，KT的雙核心狀態正好，且連勝士氣正旺，再加上雙方前次交手（2/9）KT就以2：1拿下勝利，因此看好KT能繼續隊伍的連勝紀錄，推薦不讓分KT勝。