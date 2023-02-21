尖石鄉那羅部落中有金黃燦爛的金盞花，預計228連假即可觀賞花海。（那羅灣休閒農業區提供／邱立雅竹縣傳真）

尖石除了司馬庫斯櫻花美景，那羅部落還有1.2公頃金盞花海，金黃燦爛的金盞花3月起盛開，預計228連假花開5成，民眾到尖石追櫻花也可順道前往那羅來一趟金盞花遊程，可採花、拍照打卡、品嘗部落美食，還有溫泉可療癒身心，享受原鄉部落輕旅行。

那羅灣休閒農業區從2006年起栽種13公頃香草，故那羅有黃金香草部落之稱。休區總幹事徐榮偉指出，那羅雖然栽種迷迭香、薰衣草、薄荷、洋甘菊、甜菊等多種香草，但因未能做出市場區隔，故一直默默無名，在多方考量後，在2011年起闢建1.2公頃土地栽種金盞花，全力發展金盞花為當地特色作物。

金盞花每年花期在3至5月，徐榮偉表示，尖石地區年初以櫻花盛開吸引全台遊客，金盞花期接棒在後，預計228連假金盞花約可開到5成滿，民眾前來賞花更可以直接走進花田裡享受採花樂趣，並將自己的收成烘乾後，製作成茶包或是浸泡油。

金盞花花期長，以經濟效用來看，花季長達4個月，可持續採收，徐榮偉表示，金盞花具消炎、抗菌作用，花有豐富的礦物質磷、維生素C、葉黃素等，休區也將金盞花加工製作成茶包、手工皂、純露、潤膚油、護唇膏、浸泡油等，均大受歡迎。

為行銷金盞花，那羅灣休閒農業發展協會21日正式推出金盞花遊玩行程，從2月25日至4月30日，每周五、六、日開放購票入園，邀請鄉親來採花、花海拍照、DIY、品嚐部落美食、泡溫泉等，來趟1日療癒的輕旅行。