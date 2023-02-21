前台東縣政府建設處長許瑞貴日前退休，並宣布投入2024年台東區域立委選舉，震撼台東政壇，日前傳出回復國民黨籍，許瑞貴今天證實黨員身分，並表示會配合國民黨中央黨部的決定。

台東最早表態的立委參選人許瑞貴在今年2月1日申請退休，宣布投入明年的台東立委選戰，當時他尚未表明以何種身分參選，他今天秀出國民黨證，表示己於今年1月回復國民黨員身分。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，許瑞貴已經在今年1月具備國民黨籍身分，至於明年初的台東立委選舉，國民黨會舉辦黨內初選。

許瑞貴表示，許多人認為他很適合作為中央和地方的溝通橋樑，因此邀請他回到國民黨參選立委，他證實回復國民黨籍，至於是否披藍袍戰立委，他說，配合國民黨中央黨部的決定，「如果能為地方做事，是很光榮的事情。」

據了解，許瑞貴與前台東縣長、現任國民黨祕書長黃健庭私交甚篤，許瑞貴被問及「邀請回復黨籍的，是黃健庭或是中央層級其他人？」許瑞貴笑著說「不方便回答」，僅表示推薦他的是台東縣農會理事長、台東縣議員楊招信和台東縣農會總幹事戴振東。

許瑞貴畢業於成功大學土木系，原在關山工商教書，之後參選並當選關山鎮第12屆及13屆鎮長。任滿後於2001年、2004年分別代表親民黨和民進黨參選立委均落敗，2005年再戰台東市長未成功。重返公務職場後，先在台東縣議會服務，後來在黃健庭的邀請下進入台東縣政府，先後擔任過城鄉發展處長、農業處長、建設處長。